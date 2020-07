Billie Eilish brengt deze week nieuw nummer uit: “Het gaat over de lockdown” MVO

27 juli 2020

Dan toch één positief kantje aan de lockdown: artiesten hebben massaal de kans gehad om in alle rust en stilte aan nieuw materiaal te werken. Ook Billie Eilish (18) komt donderdag met een nieuw nummer, zo laat ze weten via Twitter.

Het liedje zal ‘My Future’ heten, geeft ze mee. Eilish had het enkele weken geleden al over nieuwe nummers. “Tijdens de quarantaine heb ik zeeën van tijd om samen met mijn broer nieuwe muziek te schrijven. Eén van de nieuwe nummers is zelfs al af." Daar krijgen we volgende donderdag dan eindelijk het resultaat van te horen. “Het lied is heel persoonlijk. Het gaat voor een deel over deze periode. We worden bijna verplicht om ons slecht te voelen en iedereen om ons heen te missen, maar eigenlijk ben ik blij met de stilte."

‘My Future’ wordt het eerste nummer dat Eilish uitbrengt na ‘No Time To Die’ uit februari. Dat laatste nummer maakte ze voor de soundtrack van de gelijknamige James Bond-film, maar die is vanwege de coronacrisis helaas nog niet tot in de zalen geraakt.

Billie Eilish is niet de enige artiest die zich liet inspireren tijdens de lockdown. Ook Taylor Swift dropte deze week uit het niets een volledig album.

Billie Eilish – “my future”

