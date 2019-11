Billie Eilish bekroond tot jongste ‘Woman of the Year’ ooit TDS

25 november 2019

18u40

Bron: ANP 0 Muziek Billie Eilish is door het Amerikaanse muziekmagazine Billboard uitgeroepen tot ‘Woman of the Year’. De zangeres, die volgende maand haar 18e verjaardag viert, is de jongste ooit die de titel in ontvangst mag nemen.

Eilish brak afgelopen jaar op stormachtige wijze door met hits als ‘Bad Guy’ en ‘Bury A Friend’. Haar album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ kwam binnen op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200. Eilish werd daarmee de eerste artiest geboren in de 21e eeuw met een nummer 1-album.

De zangeres treedt in de voetsporen van onder meer Ariana Grande, Selena Gomez, Beyoncé, Katy Perry, Pink, Lady Gaga en Madonna. Taylor Swift won de prijs als enige twee keer: in 2011 en 2014. De award wordt op 12 december uitgereikt tijdens het jaarlijkse Women in Music-gala in Los Angeles.