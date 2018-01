Bijna zover: op deze dag brengt Justin Timberlake zijn nieuwe album uit Redactie

21u33

Bron: ANP 0 AFP Muziek Justin Timberlake brengt op 2 februari dit jaar zijn nieuwe album uit onder de titel Man of the Woods, twee dagen voor zijn optreden tijdens de pauze van de Super Bowl. De Amerikaanse zanger kondigde zijn vijfde studioalbum vandaag aan met een korte trailer op Twitter.

"Bij dit album ben ik echt geïnspireerd door mijn zoon, mijn vrouw, mijn familie. En door waar ik vandaan kom, meer dan bij elk ander album dat ik schreef'', zegt Timberlake in de video. "En het is persoonlijk."

De video bevat beelden van Timberlake in landschappen van Tennessee, maar ook van zijn vrouw Jessica Biel en hun zoon Silas. Pharrell Williams werkte mee aan de totstandkoming van het nieuwe album. Vrijdag 5 januari verschijnt de eerste single. 'Man of the Woods' wordt de opvolger van 'The 20/20 Experience'.