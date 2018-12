Bijna klaar: The Cure legt laatste hand aan eerste album in 10 jaar Redactie

17 december 2018

18u13

Bron: Belga 0 Muziek Geweldig! The Cure legt binnen enkele weken de laatste hand aan een nieuw album, het eerste sinds 2008. Dat meldt de website loudersound.com.

Het laatste album van The Cure heet '4:13 Dream' en dateert al van 2008. De band was nog wel actief op podia, maar nieuw werk liet op zich wachten. Na het nieuws dat de groep volgend jaar ook in de Rock And Roll Hall of Fame belandt, zei Smith tegenover satellietradio SiriusXM: "Ik heb naar zoveel nieuwe bands geluisterd en zo veel van hen ontmoet. Het inspireerde me iets nieuws te doen Dus ja, in ongeveer zes weken zullen wij afwerken wat ons eerste album in meer dan een decennium zal zijn. Het zijn dus boeiende tijden voor ons allemaal”, klonk het vol overtuiging.

The Cure ontstond in 1976 als een new of coldwave band. De echte doorbraak kwam, na de single 'Boys Don't Cry' (1979), in 1980 met het album 'Seventeen Seconds' en de daaruit getrokken hit 'A Forest'. Sindsdien is de groep wat meer mainstream beginnen klinken, al verloochent het de vroege "roots" niet.