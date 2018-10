Bezoekers Amsterdam Dance Event (ADE) bespoten met pepperspray SD

21 oktober 2018

14u04

Bron: ANP 1 Muziek Voor de tweede keer dit weekend is tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in Nederland met pepperspray gespoten, vermoedelijk zelfs drie keer. In totaal 28 bezoekers kampten met tranende ogen en hoestbuien door de bijtende stof.

De slachtoffers moesten zich door EHBO’ers laten behandelen, bevestigt een Nederlandse politiewoordvoerder een bericht van de lokale zender AT5. “De pepperspray is, net als een nacht eerder, waarschijnlijk gebruikt door zakkenrollers. Het is een truc die we kennen en vaker zien.” De politie heeft een verdachte opgepakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook al met de spuitbus in de rondte gespoten. Dat was tijdens een optreden van Martin Garrix. “Ik kan er niet bij met mijn hoofd dat mensen pepperspray meenemen naar een feest en het voor iedereen verzieken. Mijn doel is om er voor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft en dan is het zo jammer dat een paar idioten het voor iedereen verpesten”, twitterde de dj.

Martin Garrix is gisterenavond door de lezers van het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag opnieuw uitgeroepen tot beste dj van de wereld. Het is voor de derde keer op rij dat de 22-jarige dj de ranglijst aanvoert. In de top 5 is er ook een plek voor Hardwell en Armin van Buuren. Dimitri Vegas en Like Mike staan, net zoals vorig jaar, op de tweede plaats.

Zondag is de vijfde en laatste dag van het Amsterdam Dance Event.