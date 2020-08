Beyoncé nam deel van visuele album op in eigen tuin: “Ze droeg 63 verschillende kledingsets tijdens de opnames” BDB

04 augustus 2020

20u41

Bron: ANP 0 Muziek Beyoncé (38) heeft een deel van haar net verschenen visuele album ‘Black Is King’ opgenomen in haar eigen tuin. Dat vertelt Kwasi Fordjour, één van de regisseurs, aan Entertainment Tonight. Het resultaat is exclusief te bekijken op Disney+.

Het album ‘Black Is King’ werd op verschillende locaties opgenomen, waaronder Zuid-Afrika, België, Londen, en dus ook Queen B's eigen achtertuin. “Het gaat dan om het shot bij de boom in de song ‘Already’", verduidelijkt Fordjour. Die video was de eerste van het album, waardoor hij het langst duurde om te maken. “We hebben de beelden opgenomen verspreid over vier à vijf dagen."

Zerina Akers, een styliste die meewerkte aan ‘Black Is King’, vertelt verder dat Beyoncé maar liefst 63 verschillende kledingsets draagt in de 85 minuten durende film. “Je moest goed voorbereid zijn”, licht ze toe. “Als Beyoncé aangaf dat het haar leuk leek om in een bepaalde opname een T-shirt te dragen, werden er voor de zekerheid ook tien galajurken mee naar de set genomen. Want vaker wel dan niet kwamen we op locatie en zei ze: 'Oh het is zo mooi, we moeten iets grootsers hebben'.”

Blue Ivy

Ook de aanwezigheid van Blue Ivy, de 8-jarige dochter van Beyoncé, tijdens de opnames vroeg om de nodige flexibiliteit van de crew. “Een groot deel van de tijd kiest zij zelf wanneer ze meedoet”, vervolgt Akers. “Als ze haar moeder iets cool ziet doen, zegt ze gewoon: 'Ik wil dat doen, mag ik dat eens proberen?’”

‘Black Is King’ is exclusief te zien en te horen bij streamingdienst Disney+. Beyoncé schreef, regisseerde en produceerde het visuele album zelf. De release komt iets meer dan een jaar na de reboot van ‘The Lion King, waarvoor de zangeres de stem van Nala insprak. De tracks op het album zijn gebaseerd op die van de film.

Lees ook:

Beyoncé draagt oorbellen van 25 euro van Antwerpse ontwerpster in nieuwe videoclip: “Toen haar e-mail binnenkwam, dacht ik: dit is fake” (+)

Beyoncé filmt ook in België voor visueel album

Tonnen haat, maar daar trekt ze zich niets van aan: hoe Beyoncé het boegbeeld voor de zwarte gemeenschap werd (+)