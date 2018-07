Beyoncé en Jay-Z op benefietconcert ter ere van Mandela SD

09 juli 2018

12u59

Bron: ANP 0 Muziek Ed Sheeran, Beyoncé en Jay-Z en Eddie Vedder treden op tijdens het Global Citizen Festival: Mandela 100. Het evenement in Johannesburg wordt gehouden ter ere van de honderdste verjaardag van de voormalige Zuid-Afrikaanse president.

Ook onder anderen Pharrell Williams, Chris Martin en Usher betreden op 2 december het podium van het FNB Stadion. Oprah Winfrey houdt tijdens het festival een toespraak en spreekt met sterren Bob Geldof, Naomi Campbell, Gayle King, Tyler Perry en Forest Whitaker over de nalatenschap van Nelson Mandela, die in 2013 op 95-jarige leeftijd overleed.

Het benefietconcert is gratis, maar alleen toegankelijk voor mensen die zich inzetten voor de acties van Global Citizen. Deze organisatie zet zich in om extreme armoede in de wereld aan te pakken.