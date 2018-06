Beyoncé en Jay Z gaan voor Belgische choreograaf in nieuwe clip MVO

Uit het niets dropten Beyoncé en haar echtgenoot Jay Z een gezamenlijk album getiteld 'Everything Is Love'. Ondertussen heeft de eerste single, 'Apes**t', al een videoclip, en die heeft ook een Belgische toets.

De choreografie in de video was immers de verantwoordelijkheid van de Vlaams-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui (42), zo schrijft De Standaard. De man is ook regisseur en artistiek directeur van Ballet Vlaanderen en Eastman. Het decor voor de dansers was bovendien erg exclusief: de opnames vonden plaats in het Louvre te Parijs.

Cherkaoui werkt niet voor het eerst samen met de beroemde zangeres. Eerder dit jaar nam hij ook haar optreden tijdens de Grammy's al voor zijn rekening. Hij liet de toen hoogzwangere wereldster balanceren op een achteroverhellende stoel. "Dat heb ik wel eerst eens zelf geprobeerd", vertelde hij toen.