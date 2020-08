Beyoncé eert zwarte vriendinnen in nieuwe clip: “Alle tinten bruin zijn vertegenwoordigd” JV

27 augustus 2020

15u09 0 Muziek Beyoncé (38) heeft een nieuwe videoclip uit voor haar nummer ‘Brown Skin Girl’. Het nummer is een ode aan de zangeres’ haar getalenteerde, donkere vriendinnen zoals Naomi Campbell en Kelly Rowland. Ook dochter Blue Ivy krijgt een prominente rol in de nieuwe videoclip.

De nieuwe videoclip van ‘Brown Skin Girl’ is er. Ditmaal krijgen we niet enkel Beyoncé te zien, maar ook heel wat andere beroemdheden. Voormalig ‘Destiny’s Child’-lid Kelly Rowland, actrice Lupita Nyong’o en model Naomi Campbell waren al langer te horen op het nummer, maar nu krijgen we hen ook te zien in de gloednieuwe video. Ook voor Beyoncé’s dochter, Blue Ivy (8), is er een glansrol weggelegd. De clip ging maandagmorgen in première op ‘Good Morning America’.

Beyoncé brengt in het nummer een ode aan haar uiterst getalenteerde, zwarte vriendinnen. Op ‘Brown Skin Girl’ bejubelt de zangeres haar donkere zussen met het ene compliment achter het ander. “Gedraag je als een trofee als Naomi binnenkomt - ze verdient wel een Oscar voor die prachtige donkere huid”, zingt de Amerikaanse zangeres.

Dochter Blue Ivy blijkt duidelijk even getalenteerd als haar beroemde ouders. De achtjarige dochter van Beyoncé en Jay-Z zingt mee in ‘Brown Skin Girl’ en haalt nu dus ook haar beste acteertalent naar boven. Naar verluidt schreef ze ook mee aan het nummer. Begin dit jaar won ze nog haar eerste grote award voor dit nummer in de categorie ‘beste groep/samenwerking’, tijdens de NAACP Image Awards.

Zwart activisme

De zangeres vertelt in een interview aan GMA hoe belangrijk ze het vindt dat iedereen vertegenwoordigd is in de nieuwe clip: “Het is voor mij zo belangrijk dat we alle tinten bruin aan bod laten komen in ‘Brown Skin Girl’. We staan hier allemaal samen in en we vieren elkaar”, klinkt het bij Queen B.

Beyoncé zet zich al een lange tijd actief in voor gekleurde mensen en de afgelopen maanden is dat alleen nog maar toegenomen. Onlangs postte ze op Instagram nog een fragment van de film ‘Black Is King’, waarbij ze schreef hoe brandend actueel die boodschap is. De gebeurtenissen in Amerika, met de moord op George Floyd en het wereldwijd protest van de ‘Black Lives Matter’-beweging, versterken de visie en boodschap uit de film en het gelijknamige nummer, waarin de zwarte medemens centraal staat.

Tijdens ‘The Formation World Tour’ in 2016 wijdde Beyoncé ook al extra aandacht aan zwarte slachtoffers van politiegeweld. Met een symbolische versie van het nummer ‘Freedom’ vroeg de zangeres toen aandacht voor de strijd om gelijke rechten in de VS. Twee jaar later, tijdens haar legendarische passage op het Amerikaanse festival ‘Coachella’, droeg ze haar show op aan de zwarte cultuur. Enkele zwarte acteurs en artiesten, waaronder ook toen ex-collega Kelly Rowland, gaven er enkele gastoptredens.

