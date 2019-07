Beyoncé brengt nieuw ‘The Lion King’-nummer uit (en er volgt een heel album) SD

10 juli 2019

07u53

Bron: ANP 3 Muziek Goed nieuws voor alle Disney- en Beyoncé-fans. Dinsdagnacht bracht de Amerikaanse zangeres het nummer ‘Spirit’ uit, dat op de soundtrack van ‘The Lion King’ zal staan. Beyoncé kondigde ook aan dat ze een heel album rond de film heeft geproduceerd: ‘The Lion King: The Gift’.

Verwacht geen simpele soundtrack van Beyoncé, die de stem van leeuwin Nala vertolkt in ‘The Lion King’. De Amerikaanse zangeres produceerde een heel nieuw album, naast de bestaande soundtrack, dat toepasselijk ‘The Gift’ heet. Volgens Disney is het een ode aan Afrika. Beyoncé omschrijft het dan weer als ‘audiovisuele cinema’: “Dit is een nieuwe manier van verhalen vertellen. Ik wilde meer doen dan alleen een verzameling nummers vinden die hun inspiratie vonden in de film. Het is een mix van genres en samenwerkingen die niet één sound laten horen. Het heeft invloeden van R&B en pop tot hiphop en Afro Beat.” Ze vervolgt: “Het was belangrijk dat de muziek niet alleen gebracht werd door de interessantste en meest getalenteerde artiesten, maar ook geproduceerd werd door de beste Afrikaanse producenten. Authenticiteit en ziel waren voor mij het belangrijkste.”

Het album komt uit op 19 juli. De reguliere soundtrack van de film, met de originele nummers van de eerste film uit 1994 en nieuw werk, is een week eerder beschikbaar.

Voor wie zo lang niet kan wachten, is er nu dus al ‘Spirit’. Beyoncé schreef het nummer zelf, samen met Ilya Salmanzadeh en Timothy McKenzie. Ook hier zijn de Afrikaanse invloeden duidelijk hoorbaar.