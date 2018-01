Beyoncé, Eminem, The Weeknd én Soulwax ... de lineup voor Coachella is bekend MVO

Het wachten is voorbij, de lineup voor het Coachella festival in Californië is bekend! De headliners zijn alvast grote namen: Beyoncé, Eminem en The Weekend zullen van de partij zijn.

Beyoncé keert terug naar het festival, nadat ze haar optreden van vorig jaar moest uitstellen omdat ze zwanger was van haar tweeling, Rumi en Sir Carter.

Verder maken onder andere Alt-J, Cardi B, The War on Drugs, Haim, Jessie Ware en Nothing But Thieves hun opwachting.

Opvallend: Soulwax is de enige Belgische band die mag meespelen op het festival, en ze staan zelfs groot op de affiche. Het evenement vindt plaats in het weekend van 13 tot 15 april, en daarna nog eens van 20 tot 22 april.