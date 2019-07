Beter laat dan nooit: Queen-lied ‘Bohemian rhapsody’ haalt na 44 jaar record op YouTube KD

23 juli 2019

07u05 6 Muziek In 1975 bracht Queen het legendarische nummer ‘Bohemian rhapsody’ uit. Nu, 44 jaar later, mag het een YouTube-record op haar naam schrijven. Het lied heeft één miljard views op de videosite. Daarmee is het de oudste popsong die zoveel keer werd bekeken op YouTube.

Queen stoot zo Guns N’ Roses van de troon, dat in 1991 met ‘November rain’ op de proppen kwam. Dat lied had het record in handen voor ‘Bohemian rhapsody’. Het hernieuwde succes van het nummer heeft natuurlijk veel - of misschien zelfs alles - te maken met de gelijknamige film over Freddie Mercury die vorig jaar uitgebracht werd. Rami Malek speelt in die kaskraker de hoofdrol. Ook op Apple Music en Spotify is het titelnummer populair. Uit cijfers bleek daar dat ‘Bohemian rhapsody’ het meest gestreamde nummer is van de twintigste eeuw.