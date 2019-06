BET Awards brengen eerbetoon aan overleden Nipsey Hussle (en Cardi B geeft echtgenoot een lapdance) SD

24 juni 2019

11u27 3 Muziek Gisteren werden in de Verenigde Staten de BET Awards uitgereikt, prijzen die de Afro-Amerikaanse cultuur in de kijker zetten. Dit jaar stond de show in het teken van rapper Nipsey Hussle, die in maart doodgeschoten werd.

Als eerbetoon aan Nipsey Hussle was de kenmerkende rode loper van de BET Awards dit jaar blauw gekleurd. De rapper, die eerder dit jaar op 33-jarige leeftijd na een schietpartij overleed, werd geëerd tijdens de show. John Legend en DJ Khaled brachten een muzikaal eerbetoon aan Nipsey, en de rapper kreeg postuum ook nog de prijzen voor ‘beste mannelijke hiphopartiest' en de ‘humanitaire award’ toegewezen. Zijn vriendin Lauren London mocht de prijzen in ontvangst nemen. Ze zei: “Bedankt voor alle liefde en steun. ‘The Marathon’ gaat weer verder.” Daarmee verwees ze naar de kledingwinkel van Nipsey, waar hij ook werd neergeschoten. Ook Nipsey’s ouders, grootmoeder en drie kinderen mochten mee het podium op om de prijzen in ontvangst te nemen.

(Lees verder onder de video.)

Een andere opvallende gast was Cardi B. De rapster mocht de avond openen en deed dat zoals alleen zij dat kon: met een lapdance voor echtgenoot Offset, die mee op het podium mocht. Samen brachten ze de nummers ‘Clout’ en ‘Press’. Cardi B was het vaakst genomineerd (zeven keer), en mocht uiteindelijk twee prijzen mee naar huis nemen: die van ‘album van het jaar’ voor ‘Invasion of Privacy’ en die voor ‘beste vrouwelijke hiphopartiest’.