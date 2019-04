Bendes uit L.A. houden voor het eerst in 27 jaar wapenstilstand als eerbetoon aan neergeschoten rapper Nipsey Hussle SD

07 april 2019

11u20

Bron: Metro.co.uk 0 Muziek Vrijdag hielden verschillende bendes uit L.A. een vredige mars als eerbetoon aan de vermoorde rapper Nipsey Hussle. Het is de eerste keer in 27 jaar dat er een dergelijke wapenstilstand tot stand komt.

Leden van de bendes Crenshaw, Watts, Compton en Inglewood verzamelden vrijdag om de wapenstilstand te bespreken - de eerste sinds 1992. Daarna liepen ze samen door Los Angeles, om uiteindelijk bij Nipsey Hussle’s Marathon-kledingwinkel te eindigen. Daar werd de rapper op 31 maart doodgeschoten.

Volgens Big U, die verantwoordelijk is voor de gemeenschap, hadden heel wat mensen hem op voorhand gebeld over een mogelijke wapenstilstand. “Ze wilden samenkomen omdat Nipsey de eerste artiest van LA was - niet zoals Tupac die van ergens anders was, of Biggie. Nee, Nipsey was de eerste artiest uit LA die op die manier stierf. Hij had met niemand ruzie.”

(Lees verder onder het filmpje.)

En dus vroegen de leiders van de verschillende bendes hem om te helpen om een mars in elkaar te steken. “Ze vroegen hulp, want het samenbrengen van verschillende bendes die al jarenlang met elkaar in oorlog zijn, is erg gevaarlijk. We probeerden dus om de mensen van de verschillende bendes die erbij wilden zijn, bij elkaar te brengen, en het is prachtig”, vertelt Big U. Hij hoopt dat deze mars het begin zal zijn van verschillende ontmoetingen tussen de verschillende bendes.

Rapper Nipsey Hussle, die op de recente Grammy Awards nog genomineerd werd voor ‘beste rap-album’, werd op zondag 31 maart buiten zijn kledingwinkel, Marathon Clothing, doodgeschoten. Er wordt gedacht dat hij er was om een vriend, die net vrijgelaten was uit de gevangenis, aan nieuwe kledij te helpen. De vermoedelijke schutter, Eric Holder, werd aangeklaagd voor moord, maar pleit onschuldig. Volgens de politie had hij een ‘persoonlijke ruzie’ met Hussle.