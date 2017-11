Ben Crabbé, Kris Wauters en Jean Bosco Safari brengen eerbetoon aan John Lennon TDS

16u25 1 RV opt Muziek 37 jaar geleden, op 8 december 1980, werd John Lennon op 40-jarige leeftijd voor zijn huis neergeschoten. Om zijn talent als songwriter en performer te eren, brengen Vlaamse Beatlesfans Ben Crabbé, Jean Bosco Safari en Kris Wauters, een ‘Imagine No Lennon’-concert in Gent.

Ben Crabbé schitterde jarenlang als prominent lid van Beatles-coverband The Apples. “John Lennon zou dit jaar 77 jaar geworden zijn”, vertelt Ben Crabbé. “Dit is als grote Beatlesfan reden genoeg om samen met twee andere grote Beatlesliefhebbers, Jean Bosco Safari en Kris Wauters, een herdenking te houden. Zijn muziek is nog steeds actueel. Hij had het talent om met zijn songs de vinger aan de pols van de maatschappij te houden. Geen enkele popster zaaide ooit zoveel onrust, tot in het Witte Huis toe. Zijn ultieme ideaal zit in ‘Imagine’: “Nothing to kill or die for”. Lennon zong over geen bezit, geen politiek,… “and no religion too”. Hoe actueel kan een song klinken in deze terreurtijden?”, aldus Crabbé.

Ook in de carrières van Jean Bosco Safari en Kris Wauters vormen The Beatles een rode draad en een voorbeeld. “John Lennon heeft samen met zijn Beatles-collega’s Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr een belangrijke rol in de popmuziek gespeeld”, zegt Jean Bosco Safari. “Zijn muzikale en culturele bijdragen leverden voor vele generatiegenoten en fans, inclusief mezelf, politieke en filosofische inzichten. Lennon was, naast een muzikaal talent, een vredesactivist en vrijdenker. Zijn post-Beatlestrack ‘Imagine’ was zijn meest bekroonde solowerk en werd zelfs uitgeroepen tot nummer drie op de ‘All-Time Best Songs’ lijst van Rolling Stone.”

‘Imagine No Lennon’ vindt plaats op vrijdag 1 december om 20 uur in Capitole Gent. Kaarten via www.capitole-gent.be.