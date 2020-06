Beluister hier de tweede single van Jill De Greef Isabelle Deridder

15 juni 2020

18u38 0 Muziek Ze wist de luisteraars al een eerste keer te charmeren met ‘Bam Bam’, maar ondertussen heeft ‘Pink Ambition’-meisje Jill De Greef (30) met ‘Focus’ haar tweede single uit. “Ik ben zo blij dat ik weer een nummer mocht maken.”

Voor de opvolger van ‘Bam Bam’ ging de blonde influencer een samenwerking aan met rapper Juic3. “Het is opnieuw een Nederlandstalig nummer geworden”, legt Jill uit. “Ik wil heel graag een vaste waarde worden in de urban pop, vandaar. Ik ben echt enorm blij dat ik weer de kans kreeg om een nummer te maken. En ja, ‘Focus’ is nog maar net uit, maar ik droom er nu al van om aan mijn derde track te beginnen.”

Voor het zover is, hoopt Jill echter dat ‘Focus’ net zo’n succes wordt als ‘Bam Bam’. “Ik denk wel dat dit mogelijk is, want ‘Focus’ is echt een heel toffe love song, al zeg ik het zelf”, lacht Jill.

Momenteel is het nummer al te beluisteren op Spotify, iTunes, YouTube en de Antwerpse zender Radio Stad. Binnenkort wordt ook de clip gelost.