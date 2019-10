Beluister hier ‘Altijd’, de eerste single van Gert Verhulst, James Cooke & Jan Smit SDE

08u45 6 Muziek Waar een verblijf op de boot van ‘Gert Late Night’ al niet goed voor is. De Nederlandse zanger Jan Smit (33) vond er twee weken geleden inspiratie voor een duet met gastheren Gert Verhulst (51) en James Cooke (34). Het resultaat, ‘Altijd', is vanaf vandaag digitaal beschikbaar.

Twee weken geleden was Jan Smit te gast bij ‘Gert Late Night’, en daar ontstond het idee om samen een liedje op te nemen. “Als je vier dagen non-stop met elkaar zit opgescheept, dan smeed je een bijzondere band en die werkte inspirerend”, laat Jan in een persbericht weten. “‘Altijd’, een uptempo liedje met Gert en James, is op de boot ontstaan. Vorige week hebben we het nummer opgenomen in de studio en van die gelegenheid gebruikgemaakt om meteen de clip te draaien. Met z’n drieën zingen we over onvoorwaardelijke vriendschap en ondertussen is de band tussen ons zo hecht en sterk geworden, dat ik er naar uitkijk om dit liedje te promoten.”

Ook Gert Verhulst is enthousiast over het resultaat. “Het idee ontstond spontaan en op het einde van de eerste avond was er al de melodie en het refrein. De volgende ochtend werd er aan boord, maar ook op onze redactie, luidkeels meegezongen met ‘Altijd’, een oorwurm die we niet konden laten liggen. Hij is radiovriendelijk, heeft een zeer hoog meezinggehalte en werkt bijzonder aanstekelijk. Zelfs de grootste zuurpruim wordt hier vrolijk van, althans dat hoop ik”, klinkt het.

En het trio heeft al meteen een eerste groot concert aan te kondigen: “Gert en James zijn de eerste gasten van ‘Jan & Alleman, Hét meezingconcert van Jan Smit’ dat op zaterdag 10 oktober 2020 plaatsvindt in het Antwerpse Sportpaleis”, verklapt Jan. “Het is de bedoeling dat iedereen dan voluit meezingt als we ‘Altijd’ inzetten.”

‘Altijd’ van Gert Verhulst, Jan Smit en James Cooke, is vanaf vrijdag 11 oktober digitaal beschikbaar. Tickets voor ‘Jan & Alleman, Hét meezingconcert van Jan Smit’ op zaterdag 10 oktober 2020 in het Antwerps Sportpaleis, bestel je op www.ticketkopen.eu of 070/345.345 (Max. €0,30/Min).