Beluister het eerste duet tussen Gers Pardoel en Sean Dhondt: “We zijn al 10 jaar vrienden, dit nummer kwam bijna vanzelf” Jolien Boeckx

20 maart 2020

10u28 0 Muziek “Het zou zonde zijn om niks te doen met al dat muzikaal talent in Vlaanderen”, zei Gers Pardoel (38) vorig jaar. En vandaag is hier zijn eerste kruisbestuiving: ‘Nachttrein’, een Nederlandstalig duet met Sean Dhondt (36). “Na een vriendschap van tien jaar kwam dit nummer organisch.”

Bij ‘The Voice Kids’ zijn ze collega’s, maar de sfeer die tussen Gers en Sean hangt is pure vriendschap. “Tussen Sean en mij is er altijd een goede vibe. Hij brengt een hele goede energie met zich mee”, zegt Gers Pardoel. “We leerden elkaar 10 jaar geleden kennen, toen hij nog voor JIM tv werkte en ik daar promo kwam voeren met ‘Ik Neem Je Mee’ en ‘Bagagedrager’. Soms heb je dat in het leven: iemand tegenkomen met wie het direct klikt. We spraken af en raakten bevriend”, vervolgt hij. “En dan kwam ik erachter dat Sean ook een hele goede zanger is. Hij heeft talent. ’Hier moeten we iets mee doen’, dacht ik.”

Donkere kant

“Gers vroeg mij eens om naar de studio te komen en daar zei ik maar wat graag ja op. Veel mensen associëren hem met plezier, met good vibes. Denk aan meezingers als ‘Ik Neem Je Mee’ of ‘Zo Bijzonder’. Maar Gers heeft, zoals iedere artiest, ook een donkere kant en hij is niet te beroerd om die te laten zien”, vertelt Sean. “We zijn vervolgens beginnen jammen en voor we het wisten hadden we de tekst, de muziek en daarop twee coupletten geschreven”, zegt Gers.

‘Nachttrein’ is een Nederlandstalig nummer, zoals we dat van Gers gewoon zijn. Het rappen is voor hem, het refrein voor Sean, die òòk in het Nederlands zingt en dat is zijn eerste keer. “Ik ben echt heel blij met het resultaat. We hebben plezier beleefd tijdens het maken van dit nummer en daar draait het bij mij allemaal om”, aldus Gers.

Het nummer gaat over de liefde, zo vertelde Gers ons afgelopen weekend toen ook bekend raakte dat hij niet meer samen is met zijn droomvrouw en manager, Selina. “We zijn allemaal onderweg in het leven en de zoektocht naar de ultieme liefde hoort daarbij. Daarover gaat ‘Nachttrein”, zegt hij. “Er zit een achterliggende boodschap in. Heel veel van mijn liedjes zijn gebaseerd op Selina. Zij is de moeder van mijn kinderen. Ik hou heel veel van haar.” ‘Nachttrein’ schreef hij zelfs in het bijzijn van haar. “Ik heb best een mooie studio, maar toen ik dat lied met Sean ging schrijven, had ik het gevoel dat ik dicht in de buurt van Selina wilde zijn. Ik had de schuur van haar in de tuin pas laten isoleren om er een soort video- en muziekruimte van te maken. En daar zijn we gaan zitten om het nummer te schrijven.”

‘Nachttrein’ komt vandaag uit en is een voorbode van Gers zijn vierde studioalbum, ‘2020’ dat op 10 april verschijnt. Dat vindt Gers zijn persoonlijkste album tot nog toe. “Al mijn albums zijn persoonlijk, maar nu geef ik mijzelf écht bloot.” Zo schrijft hij ook over zijn depressies in 2005 en 2015. Maar de liefde viert hoogtij. “Veel van mijn liedjes gaan over de liefde, maar dat is wat de wereld doet draaien en het enige dat telt. Veel geld op de bank of een dure auto niet.”

Beluister ‘Nachttrein’ hier!