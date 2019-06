Belle Perez viert 20-jarige carrière met vurig Spaans concert Jolien Boeckx

02 juni 2019

11u48 0 Muziek Een echte Spaanse fiesta om haar 20-jarige carrière te vieren, beloofde Belle Perez (43). En òf ze die gisteravond gegeven heeft in De Roma in Antwerpen. Het was vurig, passioneel en muzikaal tot in de puntjes verzorgd. Viva Belle Perez!

“Ik ben zo dankbaar en blij dat jullie met mij 20 jaar carrière willen overlopen. We gaan herinneringen ophalen”, sprak Belle haar fans toe. Met ‘Hello World’ leerden wij - en de hele wereld - de 23-jarige Belle in 2000 kennen. Die vrolijke popsong was niet voldoende om voor ons land naar het Eurovisiesongfestival in Jeruzalem te gaan, maar betekende wel haar doorbraak. Geen toepasselijker begin om haar verjaardagsconcert mee te starten. “‘Hello World’ blijft heel speciaal voor mij. Ik zie dat als de overgang van het kleine dorpje Hamont-Achel, waar ik opgroeide, naar de wijde wereld.” Pure nostalgie en meezingen uit volle borst was dat, net zoals op ‘Honey Bee’, haar andere wereldbekende popsong.

Nog heel speciaal voor Belle: Spanje. Haar roots vormden de rode draad tijdens het concert. “Als ik mijn ogen sluit, zie ik de zonsondergang in Andalusië, waarvan mijn papa afkomstig is, en ruik ik de kruiden van het kleine dorpje dichtbij Madrid, waarvan mijn mama afkomstig is. Vanavond wil ik jullie graag een beetje Spanje meegeven.” ‘España Mia’ volgde als eerbetoon aan haar familie en roots. En haar Spaanse toverspreuk werkte. Het publiek waande zich effectief in een Spaanse discotheek. Het was al zomers heet zaterdag, maar met haar nieuwste single ‘Indirectas’, die op haar feestalbum ‘Fiesta Perez’ staat, pompte ze - in een zwierige, rode flamencojurk - de temperaturen nog wat meer de hoogte in. Geen wonder, want het nummer straalt één en al zomer uit. ‘Indirectas’ is geschreven door het producers-duo The Swaggernautz, waarmee Belle al samenwerkte voor ‘Rumba’ vorige zomer. Ze zijn bekend in de internationale latinwereld, want ze werkten recent nog samen met Luis Fonsi, Demi Lovato en Pitbull.

‘Fiesta Perez’ werd een verjaardagsconcert van het zwoelste niveau. En wat Belle, na die 20 jaar, nog maar eens bewees, is dat ze terecht bij de strafste zangeressen van Vlaanderen hoort. Loepzuiver van begin tot eind, perfect in de hoogste noten en vergezeld van de sensuele dansmoves als dat moest: viva Belle Perez! Dat er nog veel jaren mogen bijkomen.

Belle trekt met ‘Fiesta Perez’ dit najaar het theater in. Tickets en info: belleperez.be/shows