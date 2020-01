Belle Perez-nummer ‘Que Viva La Vida’ krijgt nieuw jasje voor 'Madagascar, de Musical’ MVO

30 januari 2020

15u03 0 Muziek 2005 was zowel in de bioscoop als de hitlijsten hét jaar van ‘Madagascar’. De Dreamworks-animatiefilm over ontsnapte dierentuinbewoners die terugkeren naar de wildernis werd niet alleen een kassasucces , maar leverde onze eigenste Belle Perez ook haar grootste hit op. Belle leverde met het uiterst dansbare ‘Que Viva La Vida’ de soundtrack voor de film in de Benelux en dat bleek een schot in de roos.

‘Que Viva La Vida’ stootte in België in geen tijd door naar de hoogste regionen van de Ultratop 50 (piek op #2), om er pas na 22 weken weer uit te verdwijnen en leverde haar datzelfde jaar ook de Radio 2 Zomerhit op. Ook onze noorderburen gingen massaal overstag, want ‘Que Viva La Vida’ behaalde ook in de Nederlandse Top 40 een top 3-notering, stond er maar liefst 20 weken in genoteerd en betekende de definitieve doorbraak van Belle in Nederland.

Nu, vijftien jaar na de première van de originele kaskraker brengt Music Hall niet alleen een Nederlandstalige musicalversie van ‘Madagascar’ in Capitole Gent (27 februari t/m 1 maart) en de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen (9 t/m 11 april 2020), ook ‘Que Viva La Vida’ - dat verwerkt zal worden in deze feelgood musical - kreeg als verjaardagsgeschenk een nieuwe videoclip. Belle gooide maar wat graag de heupen nog eens los voor deze geanimeerde clip, waarin ook beelden van de musicalversie van ‘Madagascar’ die het Verenigd Koninkrijk veroverde, verwerkt werden. Leuke extra: Belle Perez zal ‘Que Viva La Vida’ ook live brengen op de première van ‘Madagascar, de Musical’ op 28 februari in Capitole Gent.