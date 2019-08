Belle Perez en Dana Winner maken het mooie weer in Nederland Redactie

08 augustus 2019

Het is een mooie zomer voor Belle Perez (43) en Dana Winner (54). Niet alleen zijn de dames genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit 2019 - met hun nummers 'Indirectas' en 'Waar jij ook bent' -, ze maken ook het mooie weer bij onze noorderburen. De twee zangeressen zullen te zien zijn in het NPO1-programma 'Muziekfeest op het plein'. In die muziekshow, gepresenteerd door Jan Smit, komen de beste artiesten van Nederlandse bodem hun zomerhits voorstellen. En zoals de naam verraadt, doen ze dat op een plein ergens in Nederland. Dit jaar vinden de opnames plaats in het Noord-Brabantse Waalwijk én mogen Belle en Dana de Belgische eer verdedigen. Morgen komt Belle 'Indirectas' zingen, op 16 augustus is het aan Dana met 'Waar jij ook bent'. Ze krijgen het gezelschap van Nederlandse toppers als André Hazes, Frans Bauer en René Froger. 'Muziekfeest op het plein' is morgen om 20.30 uur te zien op NPO1.