Belgische dj scheert hoge toppen op Britse radio MVO

21 augustus 2019

06u41 0 Muziek De Tune Of The Week van radiozender BBC1 komt deze week uit België. Het gaat om het nummer ‘We Got That Cool’ van dj Yves V.

De populaire Britse presentator Scott Mills zette hem zo bij in het rijtje van grote sterren als Pharrell Williams, Childish Gambino en Ariana Grande.

Niet alleen BBC1, maar ook op andere lokale zenders wordt het nummer grijsgedraaid. ‘We Got That Cool’ maakte Yves V in samenwerking met Afrojack en de Zweedse meisjes van Icona Pop.