Belgisch muziekduo gaat viraal in Portugal... dankzij plaatselijke Père Gilbert IDR

12 december 2019

13u01 0 Muziek De Belgische covergroep Intenso heeft een virale hit te pakken in Portugal en Spanje. Dat heeft de band niet alleen te danken aan hun versie van ‘Pretty Woman’ van Roy Orbison, maar ook aan de verleidelijke priester Ricardo Esteves.

Ricardo is in Portugal gekend als ‘Padre Sexy’ of ‘Padre Motard’, vanwege zijn voorliefde voor stoere brommers. De jongere (en knappere) versie van Père Gilbert dus, de 84-jarige Franse rock ‘n roll-geestelijke die goed bevriend is met prins Laurent.

“Ricardo kreeg zijn bijnaam in Caminha (een gemeente in Portugal, nvdr), waar hij tot voor kort priester was”, legt ‘Intenso’-bandlid Evita uit. “Hij ging hier iedere morgen naar de fitness, ging ‘s avonds uit.”

“Ricardo was hier onlangs in het nieuws omdat hij, op vraag van de bisschop, priester werd in een andere gemeente. Daar is enorme opschudding rond geweest omdat de mensen van Caminha hun priester niet wilden laten gaan.”

Waarop Evita en Marco beslisten om ‘Padre Sexy’ op te voeren in hun nieuwste videoclip. Een slimme zet, want sinds het zangduo gisteren hun clip lanceerde, werd ze al meer dan veertigduizend keer bekeken op YouTube. Ook verschillende Portugese en Spaanse televisiezenders zonden het filmpje al uit. “Het is echt ontploft”, besluit Evita.

De clip kan je hieronder bekijken.