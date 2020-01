Belgisch meisjeskoor Scala te horen in tweede seizoen van Netflix-serie ‘Sex Education’ SDE

17 januari 2020

07u26 0 Muziek Vandaag verschijnt het tweede seizoen van ‘Sex Education’ op Netflix. En de reeks kreeg een Belgisch tintje, want de makers kozen voor muziek van het Belgische meisjeskoor Scala, dat geleid wordt door de broers Kolacny.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Sex Education’ (waarin de kijker getrakteerd wordt op maar liefst vijftien seksscènes) zit het nummer ‘I touch myself’ van Scala uit 2004. Dat is oorspronkelijk van de Australische band ‘The Divinyls’ uit 1990. Het is niet de eerste keer dat de muziek van Scala in films of tv-series gebruikt wordt. Zo waren de meisjes te horen in ‘The Social Network’ en Zero Dark Thirty’, maar ook in ‘Downton Abbey’, ‘Homeland’ en zelfs ‘The Simpsons’.

Het eerste seizoen van ‘Sex Education’ werd in de eerste maand op Netflix wereldwijd meer dan 40 miljoen bekeken. De makers hopen uiteraard dat het tweede seizoen dat succes kan evenaren. Jean Milburn (een rol van Gillian Anderson), gaat lessen seksuele voorlichting geven op de school van haar zoon Otis (Asa Butterfield). Best gênant! Al is het niet allemaal negatief, want de jongen is nog steeds gelukkig met zijn Ola (Patricia Allison) en ze lijken klaar voor een volgende stap.