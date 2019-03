Belg naast Nederlandse top-dj's op dancefestival in Disneyland Paris CD

02 maart 2019

13u33 0 Muziek Naast Steve Aoki en Alesso zullen ook de Nederlandse dj’s Armin Van Buuren en Nicky Romero op het podium staan van Electroland, een dancefestival dat begin juli plaatsvindt in Disneyland Paris. Drie avonden lang weerklinkt er geen Disneymuziek, maar wel stevige beats uit de luidsprekers van het Walt Disney Studios Park.

Geen tickets kunnen bemachtigen voor Tomorrowland in Boom? Dan is Disneyland Paris ook een goed alternatief. Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli wordt het Walt Disney Studios Park omgetoverd tot één groot dancefestival: Electroland. Met op het podium ook enkele grote namen. Zo zullen de bezoekers op vrijdag volledig uit de bol kunnen gaan op de muziek van de Amerikaanse dj/producer Steve Aoki, zijn Australische collega Nervo en het Nederlandse house-duo Showtek. Zaterdag is het de beurt aan de Zweedse dj Alesso en Nicky Romero uit Nederland. Zijn landgenoten Armin van Buuren en Fedde Le Grand sluiten op zondag het festival af. Ook één Belgische dj in Disneyland Paris: The Magician. De Brusselaar treedt op vrijdag op.

(lees verder onder de foto)

Electroland is meer dan enkel muziek. Het festival zet ook zwaar in op beleving. Dit jaar is het thema ‘Enter the jungle’ en dat is geen toeval. Heel de zomer lang staat Disneyland Paris in het teken van ‘The Lion King’ en ‘Jungle Book’. Daarnaast blijven er tijdens het dancefestival ook verschillende attracties open na zonsondergang en is er een indrukwekkende licht- en projectieshow met speciale effecten op de beroemde attractie: de Twilight Zone Tower of Terror.

De combinatie van muziek en beleving slaat duidelijk aan. Vorig jaar lokte Electroland zo’n 16.000 feestvierders, waaronder heel wat Belgen. Daarop beslisten de organisatoren om de derde editie van het festival uit de breiden van twee naar drie dagen. Tickets zijn te koop via electroland-disneylandparis.com.