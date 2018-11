Belastingontduiking, een celstraf en aan de lopende band muzikanten ontslaan: Lauryn Hill is een echte diva DBJ

19 november 2018

14u57 0 Muziek De Amerikaanse zangeres Lauryn Hill (43) liet haar fans in Vorst Nationaal zondagavond twee uur wachten voor ze het podium betrad. Vervolgens trad ze 50 minuten op, waarna ze opnieuw de plaat poetste. Dat ze even later toch terug op het podium verscheen, kon niet meer baten. De meeste fans waren op dat moment immers al vertrokken. “Een diva met streken”, aldus misnoegde concertgangers.

En daar zit iets in, want Lauryn staat in het wereldje niet bepaald bekend als een fijne dame. Zo lijkt de voormalige Fugees-zangeres er een erezaak van te maken om steevast te laat op het podium te verschijnen. Zo was het afgelopen zomer in de Canadese stad Toronto nog prijs. Ook toen bleven de reacties van de fans niet uit. “Ze kwam twee uur te laat op en deed niets anders dan naar haar technische crew roepen dat het nergens op leek. Zo’n legende, zo’n mislukking”, klonk het toen onder meer.

Ook de moeilijke relatie met haar band en technische crew is een constante. Net zoals in Toronto zit ze geregeld op de kap van haar crew en aarzelt ze niet hen een veeg uit de pan te geven wanneer ze dat nodig vindt. Toen jazzpianist en voormalig bandlid Robert Glasper de zangeres ervan betichtte haar nummers niet zelf te schrijven, reageerde ze uitzonderlijk op die aantijgingen. “Ik weiger om in een hokje te worden geduwd of te worden vastgepind door iemands ongefundeerde perceptie van mij”, schreef ze toen op haar sociale mediakanalen. Niet dat Glasper er z’n mond door hield, integendeel. Op het radiostation 97.7 The Box deed Robert nog een boekje open over Hill. “Ze ontslaat aan de lopende band groepsleden en waagde het soms om onze gage te halveren als onze bijdragen haar niet zinden.”

Vooral na haar grote succesplaat uit 1998, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, begon Hill zich volgens insiders als een diva te gedragen. Ze raakte in de ban van een mysterieuze ‘spirituele adviseur’, ene Brother Anthony, met wie ze ook een relatie zou hebben gehad. Na omgang met de man zwierde ze haar hele management en entourage op straat.

Jullie zouden moeten rouwen in plaats van feest te vieren Lauryn Hill in het Vaticaan tijdens een kerstoptreden

Na die plaat uit 1998, waarvoor ze een Grammy won voor beste album, ging het achteruit met de Amerikaanse. Ze verdween van de radar en dook alleen nog op in de roddelbladen. In 2003 schoffeerde ze het Vaticaan toen ze er tijdens een kerstoptreden uithaalde naar het kindermisbruik in de katholieke kerk. Tegen het zevenduizend-koppige publiek vertelde ze: “Het spijt me als ik jullie nu zou beledigen, maar ik ben niet op deze uitnodiging ingegaan om de geboorte van Jezus te vieren, wel om te vragen waarom jullie niet in zijn plaats rouwen.”

Gevangenis

In 2013 vloog Hill dan weer drie maanden de gevangenis in wegens belastingontduiking. De zangeres liet het na om belastingen te betalen op ongeveer 1,8 miljoen dollar (bijna 1,4 miljoen euro) aan inkomsten uit de periode 2005-2007. Ze pleitte schuldig. De Grammy-winnares liet de rechtbank weten dat ze altijd van plan was geweest om de belastingen te betalen, maar dat ze daar niet toe in staat was nadat ze haar zangcarrière had beëindigd. Ze wilde alleen maar werken zolang dat het welzijn van haar zes kinderen niet zou schaden, wat volgens Hill onmogelijk was.