Bekijk hier unieke documentaire over 40 jaar Belgische metal sam

18 oktober 2018

17u22 0

Ostrogoth, Killer, Cyclone en Acid: bij veel mensen doen de namen misschien geen belletje rinkelen, maar de bands waren in de jaren 80 de grondleggers van de metalmuziek in België. Red Bull Music verzamelde een hoop videobeelden van die oude rotten en duwde een microfoon onder hun neus voor een unieke inkijk in het ontstaan van een scène. Ook een heleboel jongere kleppers, zoals Diablo Blvd, Amenra en Evil Invaders laten hun licht schijnen op de evolutie van hun favoriete muziek in onze landje. De 63 minuten lange documentaire werd samengesteld uit meer dan 50 uren interviews en archiefmateriaal.

Bekijk ook: