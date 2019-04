Bekijk hier in primeur ‘Oprechte Leugens’: de nieuwe clip van Tourist LeMC met Luk Wyns en Manou Kersting TK

11 april 2019



Tourist LeMC lanceert vandaag de videoclip voor zijn nummer ‘Oprechte Leugens’, die je bij ons in primeur kan bekijken. Voor de clip werden alle registers opengetrokken: niemand minder dan acteur Luk Wyns, bekend van ‘Matroesjka’s’ en ‘Crimi Clowns’, werd aangesteld als scenarist, regisseur én acteur. Samen met Manou Kersting (‘Undercover’) speelt hij een pooier die achter de vriend van een van zijn meisjes aanzit. ‘Een modern sprookje in liedjesvorm’, omschrijft Johannes Faes (aka Tourist LeMC) het zelf. Leuk detail: je kan hem op het einde van de video ook zelf even spotten.

Wie Tourist LeMC graag aan het werk wil zien, kan deze zomer terecht op heel wat festivals. De troubadour staat ook op 8 november in het Sportpaleis.