Bekijk hier het volledige optreden van Coldplay met Stromae in Jordanië

22 november 2019

06u13 8 Muziek Slechts twee buitenlandse concerten zou Coldplay dit jaar geven. Beide in Amman, Jordanië. Het eerste daarvan werd deze ochtend live uitgezonden via YouTube. Oplettende kijkers konden ook onze landgenoot Stromae zien, die samen met de Britten het nummer ‘Arabesque’ opnam. Hij mocht mee naar Jordanië voor zijn eerste optreden in lange tijd.

Dat Coldplay fan is van Stromae is al langer duidelijk. In 2017 coverde de groep in het Koning Boudewijnstadion nog het nummer ‘Formidable’ van onze landgenoot. Een samenwerking kon dan ook niet uitblijven, vertelde Chris Martin aan BBC Radio 1: “Hij is wonderlijk en misschien één van de beste artiesten ter wereld. Zijn laatste plaat ‘Racine Carrée’ is briljant. Het blies me weg, dat album was een grote inspiratie voor het nieuwe Coldplay album.” Coldplay en Stromae namen samen het nummer ‘Arabesque’ op, dat te horen is op de nieuwste plaat van de Britse groep.

De Belgische muzikant mocht dan ook niet ontbreken in Amman. Eerder deze week deelde Coldplay al een foto van hun gezamenlijke repetitie op Instagram, vandaag werd hun concert op een dak midden in de stad live uitgezonden op YouTube. En Stromae, die genoot zichtbaar.

Hij was evenwel niet de enige, want op Twitter regende het blije reacties van fans die tevreden waren dat hun muzikale idool zich opnieuw liet bewonderen.

Album #EverydayLife van Coldplay is uit. Vanmorgen speelden ze live het eerste deel (Sunrise). Mooi dat Stromae zich ook liet zien: pic.twitter.com/dIWPXLfovK Harm Bosma(@ harmbosma) link

Wauw was dit even een feest: @coldplay live in mn bed vanuit #jordan FANTASTISCH! #ColdplayJordan #Coldplay pic.twitter.com/54nZQTH303 Janneke Nieuwhof(@ JannekeN) link

Ondertussen geeft @coldplay een fantastische live releaseparty vanuit Jordanië... mét @stromae! 🙏 Geweldig om te zien dat hij er zo goed uitziet ☺️ #Coldplay #Stromae #EverydayLife pic.twitter.com/h4HIau5gnH Giel Beelen(@ Giels) link

Die nieuwe van #Coldplay met Stromae: jahaaaaa! 😊🙌#stubru Pinar Akbas(@ akbaspinar) link

Coldplay + Stromae is everything #Sunrise @coldplay @Stromae #Arabesque pic.twitter.com/bY43rGnbPU Michael Boehnlein 🌙☀️(@ MichaelBCompany) link