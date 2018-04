Bekijk hier exclusief de docu over Avicii: "Ik werk me te pletter zodat mensen m'n muziek snappen" IVI

25 april 2018

14u37 18

Vorige week vrijdag is de Zweedse dj Avicii - echte naam Tim Bergling - onverwacht overleden. Hij was 28 jaar. In 2016 besloot hij te stoppen met optreden, omdat zijn rondreizende leven te zwaar werd. Bergling sukkelde eerder al met zijn gezondheid, iets wat in deze documentaire ook te zien is. Maar zelfs vanuit zijn ziekenhuisbed blijft zijn werk voorrang krijgen. We volgen hem tijdens z'n toer in Australië in 2013.