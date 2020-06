Bekijk hier de videoclip van ‘Snoop’, de eerste solosingle van Sean Dhondt Redactie

18 juni 2020

10u17 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Muziek Eind mei lanceerde Sean Dhondt zijn eerste solosingle ‘Snoop’, en daar hoort natuurlijk ook een videoclip bij. Die gaat vandaag in première, en kan je hier bij ons in primeur bekijken.

Begin dit jaar ging Sean Dhondt op schrijfkamp in Schotland. Daar schreef hij verschillende nieuwe nummers, waarvan ‘Snoop’ de eerste is die hij de wereld instuurde. Het nummer verwijst naar rapper Snoop Dogg en vertelt het verhaal van de reis waarop hij zijn vrouw Allison ontmoette. “We’re higher than Snoop, zing ik in het refrein. Ik heb hem al een paar keer ontmoet en hij is altijd een beetje high on life”, aldus de zanger. “En ik zing hier ook over een periode waarin ik de tijd van mijn leven had.”

Sean is geen vreemde voor de muziekwereld. Hij was in de vroege jaren 2000 nog de frontman van Nailpin, maar de band is intussen al jaren niet meer actief. Recent was hij nog te zien in het laatste seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’.