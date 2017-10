Bekijk hier de nieuwe videoclip van K3: 'Liefde is overal' TK

De meisjes van K3 rusten niet vaak op hun lauweren. Zo is er alweer een nieuwe videoclip, dit keer bij het nummer 'Liefde is Overal'. In de video krijg je ook een voorsmaakje van de nieuwe K3-film 'Love Cruise', die eind dit jaar uitkomt.