Bekende hit Guns N’ Roses wordt kinderboek

07 mei 2020

16u51

Bron: ANP 0 Muziek Een opmerkelijke samenwerking in boekenland: thrillerschrijver James Patterson (73) heeft de handen ineengeslagen met rockband Guns N' Roses. Dit najaar komt ‘Sweet Child O' Mine’ uit, een prentenboek gebaseerd op de gelijknamige hit van de band.

Volgens een persbericht is het verhaal in het boek geïnspireerd op de avonturen van Maya en Natalia Rose, de dochter en het nichtje van de tourmanager van Guns N' Roses, die als kinderen vaak mee op tournee gingen met de rockers.

De 73-jarige Patterson bekent in het bericht al jarenlang fan te zijn van de groep. "Daarom ben ik zo blij om nu samen te werken met de band en om hun bekende hit tot leven te brengen in dit boek", aldus de schrijver. Volgens de uitgeverij is het kinderboek een ode aan liefde en muziek, "en hoe die ons op de liefste wijze samenbrengen".

