Beide verdachten in moordzaak dj van Run-D.M.C. ontkennen kv

19 augustus 2020

04u11

Bron: ANP 0 Muziek De medeverdachte die in zijn cel is aangehouden voor de moord op Jam Master Jay van hiphopgroep Run-D.M.C. zegt onschuldig te zijn. Dat heeft de advocaat van de 56-jarige Ronald Washington dinsdag (lokale tijd) aan de rechter verklaard. De andere verdachte, Karl Jordan (36), is zondag opgepakt. Ook hij zegt onschuldig te zijn.

Washington zit al een gevangenisstraf uit voor gewapende roofovervallen. Hij kwam al in 2007 als mogelijke dader in beeld.

Jason Mizell, zoals de echte naam van Jam Master Jay luidt, werd in oktober 2002 doodgeschoten in een opnamestudio in de New Yorkse wijk Queens. Volgens de openbaar aanklagers had de moord met drugs te maken en heeft Jordan van dichtbij twee keer op Mizell geschoten, waarbij een keer door zijn hoofd.



Volgens aanklager Artie McConnell heeft Washington weliswaar de trekker niet overgehaald, maar is hij evengoed verantwoordelijk omdat hij geprobeerd heeft getuigen te intimideren. "Het plannen en uitvoeren van de executie van een muziekicoon in zijn eigen studio, in zijn eigen buurt, is erg brutaal en toont een grote minachting voor de wet", zei McConnell.

Run-D.M.C. is een van de bekendste rapgroepen uit de jaren tachtig. Jam Master Jay was een van de oprichters. Hun hits waren onder meer de Aerosmith-cover Walk This Way en It's Like That in een remixversie. De moord op de 37-jarige Jam Master Jay geldt als een van de meest geruchtmakende, onopgeloste moordzaken in de rapwereld.