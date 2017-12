BBC komt met radiodrama over David Bowie TDS

21u49

Bron: BBC 0 EPA Muziek De Britste BBC zendt begin volgend jaar een hoorspel over David Bowie uit. Het radiodrama wordt 'The Final Take: Bowie In The Studio' gedoopt, en gaat over de opnames van Blackstar, het laatste album van Bowie.

De overleden kunstenaar bracht zijn vijfentwintigste album uit op 8 januari 2016, wat samenviel met de 69ste verjaardag van Bowie. Twee dagen later, op 10 januari, stierf Bowie na een gevecht met leverkanker. 'Blackstar' werd meteen geprezen bij de release. Daarom werd in het BBC-radiodrama gefocust op het tot stand brengen van de plaat.

Het hoorspel wordt samengesteld uit interviews die Bowie gedurende zijn carrière heeft gegeven. Martin T. Sherman neemt de stem van Tony Visconti op zich, de producer met wie de musicus nauw heeft samengewerkt. Tom Alexander spreekt de stem van saxofonist Donny McCaslin in.

The Final Take: Bowie In The Studio wordt in januari uitgezonden via BBC World Service.