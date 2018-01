Bazart, Lost Frequencies, Oscar and the Wolf... herbeleef de beste optredens van de MIA's MVO

31 januari 2018

07u30 0 Muziek De MIA's zijn achter de rug en de prijzen zijn uitgereikt, maar de beste optredens van de avond willen we u niet onthouden. Vlaanderens grootste muzikanten waren niet alleen van de partij om hun nominaties te verzilveren maar ook om de zaal grondig op zijn kop te zetten.

Lost Frequencies mocht de MIA's openen. Het begon rustig op z'n fiets en met livezang, maar dan bracht Felix De Laet Tomorrowland naar de zaal. Tijdens zijn versie van 'Crazy' werd hij geflankeerd door kleurrijke dansers en ook het publiek kon niet blijven stilstaan. De zaal ging uit de bol en de eerste danspasjes van de avond werden gezet.

Dat Niels Destadsbader het afgelopen jaar heel wat vrouwenharten veroverde, was te merken aan de grote delegatie fans die hij meebracht. Maar met zijn vrolijke versie van 'Skwon meiske' kreeg hij zonder moeite ook de rest van de zaal mee.

Bazart is nog steeds hot. Dat bewezen ze niet alleen door wat MIA's in huis te halen, maar ook met hun live-verie van 'Nacht'.

Raymond van het Groenewoud is op zijn 92ste nog een echte entertainer. Samen met Triggerfinger trok hij naar het podium om zijn monsterhit 'Meisjes' te brengen.

Blanche mocht de award voor 'hit van het jaar' mee naar huis nemen. Als bedankje bracht ze die plaat, 'City Lights' nog een keertje live.

En tot slot: Hij is niet voor niets bekroond tot 'beste live act'. Oscar and the Wolf, aka Max Colombie en z'n band lieten het publiek daar nog eens vanop de eerste rij van meegenieten.