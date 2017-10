Bazart lanceert morgen 'nieuw' album TK

Fans van Bazart omcirkelen de datum van morgen best in hun agenda, want dan lanceert de groep onverwacht een 'nieuw' album. Het gaat om een luxeversie van hun plaat 'Echo'.

Om de verjaardag van hun debuutalbum 'Echo' en het succesvolle concertjaar dat daarop volgde te vieren, brengt Bazart morgen 'Echo Deluxe' uit. Of er nieuwe nummers zullen opstaan, is nog niet duidelijk, maar het gaat in ieder geval om een dubbelcd. Naast het studioalbum krijg je er ook nog een cd met live opnames bij.