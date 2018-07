Bart Peeters zet (eindelijk) de stap naar de digitale wereld TK

19 juli 2018

16u11

Bron: Showbizzsite 1 Muziek Fans van Bart Peeters waren tot nu toe verplicht om zijn cd's in een winkel te bestellen of te kopen, maar daar komt nu verandering in. De muzikant heeft de stap naar de digitale wereld gezet.

Zijn recentste album 'Brood voor Morgenvroeg' was al online beschikbaar, maar vanaf nu geldt hetzelfde voor ál zijn platen. Zijn hele oeuvre is beschikbaar op Spotify, iTunes, Apple Music en Deezer. Dat meldt Showbizzsite.

Een beetje laat, zou je kunnen zeggen, maar voor Bart zelf is de tijd precies juist. "Het is misschien vreemd dat het zo lang geduurd heeft, maar we wilden het juiste moment kiezen en voelden dat de tijd er nu rijp voor is", verklaart hij.

Wie Bart liever live aan het werk ziet, kan deze zomer nog terecht op onder meer Zeverrock, de Lokerse Feesten en Pop@Park in Zaventem. Hij staat ook nog drie keer in het Antwerpse Rivierenhof, maar die optredens zijn helemaal uitverkocht.