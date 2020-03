Bart Peeters stelt Lotto Arena-concerten uit en lanceert nieuwe single BDB

27 maart 2020

10u59 2 Muziek De extra Lotto Arena-concerten van Bart Peeters (60) in mei worden uitgesteld naar september. Dat maakte de zanger bekend in een videoboodschap. Meteen lanceerde hij ook z'n nieuwe single ‘Dicht Bij Mij’.

Peeters kondigde begin januari nog trots aan dat er in mei extra concerten zouden plaatsvinden van z’n ‘Deluxe’-tournee in de Lotto Arena. Met de reeks optredens viert de zanger z’n 60ste verjaardag. “Bart is ook populair bij studenten en de optredens in januari vallen middenin de examenperiode. Ook vanuit andere hoeken bleef de vraag naar tickets groot. Daarom komen er extra concerten op donderdag 14, zaterdag 16 en zondag 17 mei”, klonk het.

Door de coronacrisis worden die optredens nu uitgesteld naar september. “Jammer, maar we willen vooral dat alle fans gezond blijven", vertelt Bart in een videoboodschap. Intussen lanceert de zanger ook een nieuwe single. “’Dicht bij Mij’ is live opgenomen tijdens een concert in de Lotto Arena. De single gaat over alles wat nu wereldwijd niet meer mag. Wie had dat een maand geleden kunnen denken?”, vervolgt Bart.