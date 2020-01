Bart Peeters kondigt extra concerten aan in Lotto Arena BDB

07 januari 2020

18u50 0 Muziek De belangstelling voor de Deluxe-concerten van Bart Peeters (60) in de Lotto Arena blijft groot. De zanger heeft daarom extra optredens aangekondigd in mei.

Bart Peeters werd vorig jaar 60 en om die mijlpaal te vieren, kwam hij met de Deluxe-concerten naar de Antwerpse Lotto Arena. Normaal zou de vijftiende en laatste show plaatsvinden op zondag 19 januari, maar de belangstelling is te groot om er nu al een punt achter te zetten.

“Bart is ook populair bij studenten en de optredens in januari vallen middenin de examenperiode. Ook vanuit andere hoeken bleef de vraag naar tickets groot”, klinkt het bij organisator PSE Belgium. “Daarom gingen we met alle betrokkenen - waaronder een koor van 500 personen - op zoek naar een oplossing. We kunnen trots aankondigen dat op donderdag 14, zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 extra concerten in de Lotto Arena zullen doorgaan. Tickets voor deze concerten zijn vanaf nu te koop. De paar duizend mensen die op de wachtlijst stonden, zijn intussen persoonlijk verwittigd en hebben voorbehouden plaatsen ter beschikking.”