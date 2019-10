Bart Peeters kondigt achtste concert in Lotto Arena aan SDE

22u53 0 Muziek Fans van Bart Peeters mogen zich in de handen wrijven. De muzikant kondigde al zeven concerten in de Lotto Arena aan, maar voegt daar nu nog een achtste optreden aan toe.

In november en januari staat Bart Peeters verschillende keren in de Lotto Arena. Al meer dan 40.000 tickets gingen de deur uit en nu voegt Peeters een extra optreden aan de reeks toe. Op dinsdag 7 januari 2020 zal hij voor de achtste keer de Lotto Arena vullen. Het is de eerste keer dat Peeters in een zaal van deze grootte zal optreden.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.lotto-arena.be.