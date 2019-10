Bart Peeters blaast ‘Wat Nog Komen Zou’ alweer nieuw leven in, betekent dat dat Ronny Mosuse mee naar de Lotto Arena komt? MVO

25 oktober 2019

12u26 0 Muziek Bart Peeters komt met een nieuwe versie van ‘Wat Nog Komen Zou’, een nummer dat ondertussen al een heel rijke geschiedenis heeft. Het is namelijk niet de eerste keer dat hij de plaat, die hij samen met zanger Ronny Mosuse uitbracht, terug van onder het stof haalt.

‘Wat Nog Komen Zou’ is een emotioneel nummer over de kwetsbaarheid van mensen. We horen niet alleen Bart zelf, maar ook Ronny Mosuse én een vijfhonderd-koppig koor. Bart schreef het liedje in 2000, het jaar dat Robert Mosuse (de broer van Ronny) overleed. De eerste keer dat hij het speelde was tijdens de herdenkingsdienst naar aanleiding van de busramp in Sierre, waarbij vele schoolkinderen om het leven kwamen. In 2015 kreeg het liedje een nieuwe videoclip aangemeten, naar aanleiding van het overlijden van zijn eigen vader.

En nu krijgt het nummer opnieuw een plaatsje, onder andere op Spotify. Je kan het hier beluisteren. Fans vragen zich af of dat mogelijks kan betekenen dat Ronny binnenkort meekomt naar de Lotto Arena, die Bart ondertussen al acht keer heeft uitverkocht tussen november en januari. Het is de eerste keer dat hij in zo’n grote zaal zal spelen, dus de verwachtingen liggen hoog.