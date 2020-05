Bart Peeters achter het fornuis en Koen Wauters aan de strijk: The Great Belgian Songbook toont BV’s in lockdown TDS

15 mei 2020

13u50

Bron: The Great Belgian Songbook 0

Hoewel ze intussen al ruim twee maanden duurt, is de coronacrisis nog altijd niet voorbij. Overal in de wereld worden burgers nog altijd opgedragen om binnen te blijven, en dat is ook voor bekend Vlaanderen niet anders. Muziekgroep The Great Belgian Songbook, het project van trompettist Jo Hermans, brengt de quarantaine van de BV’s op hilarische wijze in beeld met een eigen versie van ‘Houswive’ van Daan.