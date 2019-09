Exclusief voor abonnees Barry White oogstte plots succes: na jarenlang wroeten gebruikte hij eindelijk zijn eigen stem Mario Danneels

28 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Muziek Na Na een valse start in het leven keert Barry White de criminaliteit de rug toe en besluit hij met muziek eerlijk zijn brood te verdienen. Na jarenlang aanmodderen moet dagenlang op hem ingepraat worden om zijn unieke troef uit te spelen: zijn eigen stem.

Nadat hij zijn zeventiende verjaardag in een cel in Los Angeles heeft ‘gevierd’ wegens lidmaatschap van een vervaarlijke straatbende, probeert Barry zichzelf en zijn vier kinderen te onderhouden door als muzikant bij te klussen in de bars en discotheken van de stad. “Ik had de keuze om mijn kont op te heffen en iets te gaan doen met mijn leven, en dat is de richting die ik ingeslagen ben. Het is toen dat ik me tot muziek heb gewend, omdat dat het enige was wat ik had. Ik had de school verlaten op m’n zestiende, dus ik had amper een opleiding gehad. Geen vak, niets. Ik had enkel een idee en het geloof in mezelf”, vertelt Barry. En dat geloof is hoognodig, want gedurende de Swinging Sixties blijft enig succes uit. “Op een dag werd ik wakker en iets in me zei: ‘Jij moet naar Hollywood.’ Mijn moeder schreeuwde het uit, het was de rauwste kreet die ik in mijn leven ooit uit een vrouwenmond heb horen komen. Ze huilde: ‘Waarom ga je naar Hollywood? Je kent er niemand, je hebt niets, niemand kent jou, en het is een plek voor blanken. Barry, ik zeg het je: je gaat je dood tegemoet in dat verdomde Hollywood.”

