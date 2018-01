Bandlid Joey Fatone is duidelijk: "Er komt geen reünie van *NSYNC" MVO

07u10 0 Muziek Een teleurstelling voor de fans van *NSYNC. Er komt definitief geen reünie van de band tijdens de Super Bowl, liet het voormalig bandlid Joey Fatone dinsdag weten.

Justin Timberlake treedt binnenkort op tijdens de Halftime Show van de finale van het American footballseizoen. Maar dat is voor JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick en Joey Fatone dus geen reden om weer samen te komen. "Ik ben nu hier. Als ik het van plan was, zou ik nu in de repetities zitten. Dus dit is het bewijs. Er is niets. Hij doet gewoon zijn ding", aldus de veertigjarige Fatone tegen TMZ.

De boyband ging in 2002 uit elkaar. Tijdens hun zevenjarig bestaan verkochten ze zo'n 70 miljoen platen. In 2013 stond het vijftal voor het laatst samen op een podium. Tijdens de MTV Video Awards, waar Timberlake een solo-optreden gaf, zongen ze het nummer 'Bye, bye, bye'.