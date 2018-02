Backstreet Boys verlengen concertreeks Vegas MVO

06 februari 2018

07u00 0 Muziek Na het overweldigende succes van hun eerste reeks shows in Las Vegas, plakken de Backstreet Boys er nog 21 nieuwe shows aan vast in de gokstad. De band staat van juli tot november wederom samen op het podium. "Pas als we het fysiek niet meer aankunnen om op te treden, houden we ermee op," aldus A.J. McClean tegenover People.

De Backstreet Boys hadden een vaste 'residency', zoals dat in Las Vegas heet, bij The Axis bij het Planet Hollywood Resort. De verkoop van de kaarten ging zo goed, dat de groep al snel het aantal shows moest uitbreiden. Ook die waren in no-time uitverkocht, wat de organisatie deed besluiten om de jaren '90 band een verlenging aan te bieden voor nog meer optredens dit jaar.

"Deze show heeft alles overtroffen, we hadden nooit gedacht dat het zo te gek zou zijn. Dit is de verjonging van het artistieke dat in ons allen schuilt," zei Brian Littrell. "Ik wil nieuwe herinneringen creëren met deze gasten. We zingen al 25 jaar dezelfde liedjes. Niet dat we die niet meer ten gehore willen brengen, maar we willen ook samen, en met onze fans, groeien. We willen niet in het verleden blijven hangen."

Naast een nieuwe concertreeks zijn de mannen ook druk bezig met een album, dat opgenomen wordt in Las Vegas. De eerste single moet dit voorjaar uitkomen.