Backstreet Boys terug met nieuwe single: de hits op een rij SD

18 mei 2018

16u15

De Backstreet Boys zijn terug van weggeweest met hun nieuwe single 'Don't Go Breaking My Heart' uitgebracht. De boysband werd in de jaren 90 bekend met nummers als 'Everybody (Backstreet's Back)' en 'I Want It That Way'. Ze verkochten wereldwijd miljoenen platen gedurende het hoogtepunt van hun carrière. Dit waren hun bekendste hits.