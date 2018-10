Aznavour voor zijn laatste optreden in ons land in 2016: "Ik ben van plan om minstens 123 te worden" Katrien De Meyer

01 oktober 2018

15u33 0 Muziek Charles Aznavour is maandag op 94-jarige leeftijd overleden. Zijn laatste optreden in ons land was op 4 december 2016 in de Antwerpse Lotto Arena. "Ik ben van plan om minstens 123 te worden", vertelde hij toen. De Franse artiest zou op 26 oktober optreden in Vorst Nationaal.

"Ik heb de intentie om Jeanne Calment uit Arles te verslaan", vertelde Aznavour ons voor zijn optreden in 2016, hij was toen 92. "Die werd 122. Wie zegt dat je niet kan blijven zingen op een mooie stoel?"

Aznavour nodigde ons thuis uit in zijn landhuis in Mouriès, tussen Arles en Avignon. Hij was toen in volle voorbereiding voor zijn nieuwe tournee langs Amerika en Europa. Tijdens zijn vorige optredens in ons land ontving hij staande ovaties van 12 minuten.

'De kleine buitenlander'

