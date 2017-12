Ayreon, Hollywood Vampires, Marilyn Manson, Lacuna Coil, Meshuggah en Madball op Graspop sam

17u22 0 Ayreon In september vonden in Tilburg drie Ayreon-shows plaats onder de noemer Ayreon Universe. Muziek Graspop maakt na de nieuwe headliner Volbeat nog 25 nieuwe namen bekend. De eerste dagindeling is ook beschikbaar.

Nieuw op de affiche zijn: Ayreon, Black Stone Cherry, Bloodbath, Boston Manor, Bury Tomorrow, Crossfaith, Doro, Employed To Serve, Follow The Cipher, Galactic Empire, Hollywood Vampires, In This Moment, Kadavar, Lacuna Coil, Madball, Marilyn Manson, Meshuggah, Rise Against, Savage Messiah, Seether, Shining, Sons Of Apollo, Stick To Your Guns, The Bloody Beetroots Live en The Pink Slips.

Ayreon

Waar liefhebbers stiekem op hadden gehoopt: niemand minder dan Ayreon komt naar Dessel met een grootse show. Afgelopen september zakten fans uit heel de wereld nog af naar Tilburg naar de drie shows waarop klassiekers uit het hele oeuvre werden gespeeld door topzangers en muzikale klasbakken. De Nederlandse componist, multi-instrumentalist en producer Arjen Lucassen liet toen al uitschijnen dat mogelijk een vervolg zou komen, en dat krijgt nu dus vorm. Volgens de organisatie van Graspop gaat het om "een exclusieve festivalshow", "de eerste en wellicht de enige keer om de band op een festival aan het werk te zien". Lucassen brengt de volledige show mee, inclusief visuals, pyro’s en wel 20 muzikanten.

Alice Cooper

Nog opvallende nieuwkomer is Marilyn Manson, afgelopen weekend nog sterk in een vol Vorst Nationaal. Hollywood Vampires, de supergroep met Alice Cooper, Johnny Depp en Joe Perry, komt voor het eerst naar Dessel. En wie eraan mocht twijfelen: Alice mag in juni dan wel al 70 zijn, eergisteren was hij in grote doen in de Brielpoort in Deinze. De populaire punkrockers Rise Against spelen op Graspop de eerste festivalshow met hun nieuwe album 'Wolves' op zak.

Headliners

Headliners zijn Guns N’ Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne, met als semiheadliners Avenged Sevenfold, Judas Priest, A Perfect Circle en Parkway Drive.Het festival, in 2018 éénmalig vier dagen lang, vindt plaats van donderdag 21 juni tot zondag 24 juni in Dessel. De dagindeling vind je hier, info over tickets hier. Momenteel zijn alleen combitickets te koop, maar vanaf zaterdag om 10 uur ook dagtickets.

