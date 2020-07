Axelle Red wil ‘Rouge Ardent’ opnieuw uitbrengen in Frankrijk MVO

30 juli 2020

07u21

Bron: HBVL 0 Muziek Axelle Red (52) wil één van haar nummers, ‘Rouge Ardent’, opnieuw uitbrengen in Frankrijk. Het was geen grote hit en dat vindt ze jammer.

“Ik wil het niet zomaar laten wegdeemsteren”, zo vertelt het in Het Belang Van Limburg. “Een hit is een ketting en als er een schakel ontbreekt, wordt het geen hit. Ik heb, denk ik, in mijn carrière hits gemist omdat ik niet de juiste productie had. In ons land was het wél een hit, maar in Frankrijk had het veel meer mogen zijn.”

Axelle nam ‘Rouge Ardent’ al op in 2013. “Misschien laat ik het nu wel door iemand anders inzingen, maar ik wil het niet laten verdwijnen. Daarvoor is het te belangrijk voor mij.” Wie ze dan zou kiezen? “Celine Dion, denk ik. Ik weet dat zij me graag heeft, maar we zien wel.”